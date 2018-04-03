В Тюменской области проверку пожарной безопасности прошли 16 торговых центров 

РИА «ФедералПресс»: последние новости

СК озвучил основную версию причины пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

В сгоревшей в Мегионе двухэтажке найдено тело человека. СК организовал проверку

В Кузбассе начали писать книгу о трагедии в «Зимней вишне»