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В Тюменской области проверку пожарной безопасности прошли 16 торговых центров
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В Тюменской области проверку пожарной безопасности прошли 16 торговых центров 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В Тюменской области с 26 марта внеплановую проверку пожарной безопасности прошли 16 торговых центров, сообщает пресс-служба главы региона.
Как доложил губернатору Владимиру Якушеву начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алёхин, проверки идут во всех городах и районах области, до 20 апреля специалистам предстоит осмотреть более двухсот объектов, в том числе учреждения культуры и спорта, детские досуговые организации. На 2 апреля проинспектированы 16 зданий, проинструктировано более 800 человек.
«В процессе проверок сотрудники областной прокуратуры и регионального управления МЧС тщательно осматривают пути эвакуации, наличие и исправность первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава). Особое внимание обращают на исправность систем пожарной сигнализации и дымоудаления, работу систем оповещения людей в случае пожара, состояние эвакуационных путей и выходов, отделку стен и полов, знание персоналом действий в случае возникновения пожара», — отмечают в пресс-службе главы региона.
Фото Евгения Поторочина
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