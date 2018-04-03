Индикаторы пожарных рисков могут появиться в торговых центрах по всей стране

Госдуме не исключают возможность, что в торговых центрах и других местах массового скопления людей появятся индикаторы пожарных рисков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Интересное предложение. Да, я думаю, что оно достойно внимания. Насколько технологично его реализовать в торгово-развлекательных центрах, я пока не готов ответить. Но над этим необходимо работать. В будущем я не исключаю, что такие индикаторы пожарной опасности будут установлены в том числе на объектах с массовым пребыванием людей», — сказал А. Выборный.

Ранее сообщалось, что президент национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности Сергей Серегин предложил для минимизации угрозы возникновения пожара в торговых центрах установить индикаторы пожарных рисков.