В Перми на пожаре спасли пожилую женщину

Крики о помощи из полыхающего дома услышали сотрудники Росгвардии.

Старший прапорщик Дмитрий Немтимов и прапорщик Дмитрий Коньшин находились на маршруте патрулирования, когда увидели пожар.

«Росгвардейцы сообщили о пожаре в ГУ МЧС России по Пермскому краю и, не дожидаясь приезда огнеборцев, приняли меры к спасению женщины. Своими силами они сдвинули припаркованный автомобиль, который блокировал запасный выход из здания, и помогли гражданке выбраться», — сообщили в Росгвардии Пермского края.

Помощь подоспела вовремя. На пожаре никто не пострадал.