Ещё
В Перми на пожаре спасли пожилую женщину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт

В Перми на пожаре спасли пожилую женщину 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Крики о помощи из полыхающего дома услышали сотрудники Росгвардии.
Старший прапорщик Дмитрий Немтимов и прапорщик Дмитрий Коньшин находились на маршруте патрулирования, когда увидели пожар.
«Росгвардейцы сообщили о пожаре в ГУ МЧС России по Пермскому краю и, не дожидаясь приезда огнеборцев, приняли меры к спасению женщины. Своими силами они сдвинули припаркованный автомобиль, который блокировал запасный выход из здания, и помогли гражданке выбраться», — сообщили в Росгвардии Пермского края.
Помощь подоспела вовремя. На пожаре никто не пострадал.
АиФ Пермь: последние новости
Пермяк решил проверить насколько легко можно покинуть ТЦ в случае эвакуации Ночью в Пермском крае сгорел деревянный дом с надворными постройками Из операционного блока МСЧ № 9 Перми ночью эвакуировали 160 человек
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя92
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»371
Российская «Дрель» напугала британцев107
Что делает спецназ США у российских границ111
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев555
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение