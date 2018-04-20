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Следственный комитет: При пожаре в кемеровской «Зимней вишне» погибли 60 человек
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Следственный комитет: При пожаре в кемеровской «Зимней вишне» погибли 60 человек 

Интересант 52 минуты назад
Фото: k1news.ru
При пожаре, который произошел 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», погибли 60 человек, все тела опознаны, сообщил сегодня Следственный комитет РФ. Таков результат проверки обращений о пропавших без вести людях и заключений генетических экспертиз, которые завершены.
Останки всех погибших идентифицированы, сейчас выданы разрешения на захоронение 37 человек. В конце марта родственниками были опознаны и похоронены 23 погибших.
Напомним, что похороны 37 жертв трагедии в Кемерово состоятся в ближайшие три дня. Ранее, согласно официальным данным, считалось, что при пожаре в «Зимней вишне» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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