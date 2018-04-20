Следственный комитет: При пожаре в кемеровской «Зимней вишне» погибли 60 человек

При пожаре, который произошел 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», погибли 60 человек, все тела опознаны, сообщил сегодня Следственный комитет РФ . Таков результат проверки обращений о пропавших без вести людях и заключений генетических экспертиз, которые завершены.

Останки всех погибших идентифицированы, сейчас выданы разрешения на захоронение 37 человек. В конце марта родственниками были опознаны и похоронены 23 погибших.