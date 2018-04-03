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В Югре один человек погиб при пожаре в жилом доме
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В Югре один человек погиб при пожаре в жилом доме 

РИА Новости 44 минуты назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 апр — РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в жилом деревянном многоквартирном доме в Мегионе (ХМАО), идет проверка, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Утром во вторник в окружном управлении МЧС сообщали РИА Новости о пожаре в жилом деревянном доме по улице Новой в Мегионе, в котором, по данным ведомства, проживали 58 человек. В МЧС рассказали об одном пострадавшем, который был госпитализирован с ожогами кисти рук. Дом полностью выгорел, на ликвидацию огня спасателям понадобилось не менее шести часов.
"В ходе его тушения в помещении одной из квартир дома было обнаружено обгоревшее тело человека. По данному факту проводится проверка", — говорится в сообщении следственного управления.
Как уточнили в ведомстве, следователи сейчас осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, запланирована пожарно-техническая экспертиза, которая позволит установить причины случившегося.
Это второй подобный пожар в Мегионе за неделю. В прошлую среду в городе горело частично расселенное одноэтажное общежитие. По информации МЧС, ранее его признали аварийным и подлежащим сносу, однако примерно в половине комнат проживали люди. Обошлось без пострадавших.
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