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Около двух часов огнеборцы спасали от пожара маслозавод в Черниговке
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Около двух часов огнеборцы спасали от пожара маслозавод в Черниговке 

Primpress 26 минут назад
Фото: Primpress
В понедельник днем, 2 апреля, в пожарно-спасательную службу Черниговского муниципального района поступила информация о том, что в селе Черниговка горит здание маслозавода, расположенное на улице Заводская, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Огнеборцы прибыли на место происшествия через семь минут после поступления сигнала и незамедлительно приступили к тушению. Было установлено, что горит кровля помещения.
Спустя два часа пожар, общей площадью 1000 квадратных метров, был полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Ликвидировали пожар восемь человек личного состава и три единицы техники.
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