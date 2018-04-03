Около двух часов огнеборцы спасали от пожара маслозавод в Черниговке

В понедельник днем, 2 апреля, в пожарно-спасательную службу Черниговского муниципального района поступила информация о том, что в селе Черниговка горит здание маслозавода, расположенное на улице Заводская, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю

Огнеборцы прибыли на место происшествия через семь минут после поступления сигнала и незамедлительно приступили к тушению. Было установлено, что горит кровля помещения.

Спустя два часа пожар, общей площадью 1000 квадратных метров, был полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Ликвидировали пожар восемь человек личного состава и три единицы техники.