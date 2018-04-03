В Нью-Йорке в память о погибших в кемеровской «Зимней вишне» открыли мемориал

Нью-Йорк. США . В Нью-Йорке в память о погибших в кемеровской «Зимней вишне» открыли мемориал. Посетить его можно в парке «Си-Сайд» в Бруклине , пишут «Известия»

Внешне он представляет собой табличку с надписью « Кемерово 25.03.18. Нью-Йорк с тобой», установленную на стене здания. Под ней неравнодушные оставляют цветы, свечи и детские игрушки.

Доподлинно неизвестно, кто стал его создателем. В связи с этим руководство Бруклина не может сказать, в течение какого времени мемориал будет находиться на этом месте.

Кроме того, о создании мемориала в память о погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» высказывались и раньше. Так, в конце марта жители Кемерово предложили высадить памятную рощу на месте торгового центра, пожар в котором унес жизни 64 человек.

Предполагается, что 25 марта огонь вспыхнул на 4 этаже здания, а потушить его смогли спустя 14 часов. По версии СКР, пожар мог произойти из-за замыкания проводки. Также ведомство выяснило, что «Зимнюю вишню» построили самовольно, работая без разрешения на строительство.