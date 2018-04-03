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В Нью-Йорке в память о погибших в кемеровской «Зимней вишне» открыли мемориал
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В Нью-Йорке в память о погибших в кемеровской «Зимней вишне» открыли мемориал 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Нью-Йорк. США. В Нью-Йорке в память о погибших в кемеровской «Зимней вишне» открыли мемориал. Посетить его можно в парке «Си-Сайд» в Бруклине, пишут «Известия».
Внешне он представляет собой табличку с надписью «Кемерово 25.03.18. Нью-Йорк с тобой», установленную на стене здания. Под ней неравнодушные оставляют цветы, свечи и детские игрушки.
Доподлинно неизвестно, кто стал его создателем. В связи с этим руководство Бруклина не может сказать, в течение какого времени мемориал будет находиться на этом месте.
Кроме того, о создании мемориала в память о погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» высказывались и раньше. Так, в конце марта жители Кемерово предложили высадить памятную рощу на месте торгового центра, пожар в котором унес жизни 64 человек.
Предполагается, что 25 марта огонь вспыхнул на 4 этаже здания, а потушить его смогли спустя 14 часов. По версии СКР, пожар мог произойти из-за замыкания проводки. Также ведомство выяснило, что «Зимнюю вишню» построили самовольно, работая без разрешения на строительство.
В свою очередь в связи с трагедией 28 марта в России объявили днем национального траура, а в Белоруссии в знак солидарности и скорби приспустили государственные флаги. Позднее из-за произошедшей трагедии в отставку подал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
ИА «Сусанин»: последние новости
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