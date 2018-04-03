Ещё
Выплаты из резервного фонда края получат погорельцы Кавалеровского района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выплаты из резервного фонда края получат погорельцы Кавалеровского района 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
По распоряжению главы региона, четыре семьи получат единовременную выплату по 100 тысяч рублей из резервного фонда Администрации Приморского края.
«Необходимые для выплат документы уже подготовлены», — отметили в департаменте труда и социального развития.
Кроме того, краевой департамент лесного хозяйства окажет помощь в приобретении пиломатериалов тем, кто решит построить новый дом самостоятельно. В настоящее время погорельцы размещены в муниципальных квартирах.
Напомним, в конце марта в селе Зеркальное произошел техногенный пожар, в результате которого сгорели два жилых дома, одно нежилое строение, один торговый павильон и законсервированное здание хлебопекарни. Люди не пострадали.
О происшествии оперативно доложили врио Губернатора Приморья Андрею Тарасенко. По поручению главы региона его первый заместитель Александр Костенко выехал в Кавалеровский район, где провел заседание оперативного штаба. Он дал поручение всем профильным органам усилить работу по недопущению лесных пожаров. Также было решено, что в селе Зеркальное, где нет пожарной части, будет в пожароопасный период круглосуточно дежурить пожарная машина.
АиФ-Владивосток: последние новости
Шесть лесных пожаров ликвидировано за сутки в Приморье Каждый приморец может оказать помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово Во Владивостоке 29 марта состоится бесплатный урок о пожарной безопасности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ118
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев364
«Русские заплатят»: глава АНБ США объявил РФ кибервойну127
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России606
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»162
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение