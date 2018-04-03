Выплаты из резервного фонда края получат погорельцы Кавалеровского района 

По распоряжению главы региона, четыре семьи получат единовременную выплату по 100 тысяч рублей из резервного фонда Администрации Приморского края.
«Необходимые для выплат документы уже подготовлены», — отметили в департаменте труда и социального развития.
Кроме того, краевой департамент лесного хозяйства окажет помощь в приобретении пиломатериалов тем, кто решит построить новый дом самостоятельно. В настоящее время погорельцы размещены в муниципальных квартирах.
Напомним, в конце марта в селе Зеркальное произошел техногенный пожар, в результате которого сгорели два жилых дома, одно нежилое строение, один торговый павильон и законсервированное здание хлебопекарни. Люди не пострадали.
О происшествии оперативно доложили врио Губернатора Приморья Андрею Тарасенко. По поручению главы региона его первый заместитель Александр Костенко выехал в Кавалеровский район, где провел заседание оперативного штаба. Он дал поручение всем профильным органам усилить работу по недопущению лесных пожаров. Также было решено, что в селе Зеркальное, где нет пожарной части, будет в пожароопасный период круглосуточно дежурить пожарная машина.