Выплаты из резервного фонда края получат погорельцы Кавалеровского района

По распоряжению главы региона, четыре семьи получат единовременную выплату по 100 тысяч рублей из резервного фонда Администрации Приморского края

«Необходимые для выплат документы уже подготовлены», — отметили в департаменте труда и социального развития.

Кроме того, краевой департамент лесного хозяйства окажет помощь в приобретении пиломатериалов тем, кто решит построить новый дом самостоятельно. В настоящее время погорельцы размещены в муниципальных квартирах.

Напомним, в конце марта в селе Зеркальное произошел техногенный пожар, в результате которого сгорели два жилых дома, одно нежилое строение, один торговый павильон и законсервированное здание хлебопекарни. Люди не пострадали.