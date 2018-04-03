Еще два фигуранта дела о пожаре в Кемерове обжаловали арест

Напомним, что к настоящему времени арестованы семь фигурантов дела, трое обжаловали арест ранее.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе, 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали.