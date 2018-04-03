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Еще два фигуранта дела о пожаре в Кемерове обжаловали арест
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Еще два фигуранта дела о пожаре в Кемерове обжаловали арест 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Сотрудник охранной компании Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, отключил систему оповещения при пожаре, и генеральный директор компании-собственника торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Юлия Богданова обжаловали решение суда об аресте, передает РИА Новости.
Напомним, что к настоящему времени арестованы семь фигурантов дела, трое обжаловали арест ранее.
Накануне в суд поступили апелляции управляющего торгового центра Надежды Судденок, главы компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко и его сотрудника Александра Никитина.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе, 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали.
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