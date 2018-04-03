Из ТЦ «Калина» эвакуировали всех сотрудников 

Утром 3 апреля из ТЦ «Калина» в Заельцовском районе Новосибирска эвакуировали людей.
По информации очевидцев, эвакуация началась около 9:40. «Я проезжал мимо. Там вывели человек 100. Все стоят на улице. заметил, что многие в фирменных футболках. Людей не пускают в здание», — рассказал корреспонденту НГС очевидце Роман. Вчера стало известно, что в ТРК «Эдем», расположенном в Академгородке, прокуратура и МЧС устроила проверку пожарной безопасности — в здании торгового центра постоянно срабатывает пожарная сигнализация.