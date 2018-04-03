Из ТЦ «Калина» эвакуировали всех сотрудников

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Четверо детей погибли при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово

Воет каждые 15 минут: в новосибирском ТЦ пожарную тревогу начали включать в каждом магазине

Количество погибших на пожаре в кемеровском ТЦ превысило 50 человек