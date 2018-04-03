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Источник: в ТЦ «Афимолл-Сити» в Москве прошла эвакуация после сигнала о пожаре
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Источник: в ТЦ «Афимолл-Сити» в Москве прошла эвакуация после сигнала о пожаре 

RT на русском 57 минут назад
Фото: ngs.ru
В связи со срабатыванием пожарной сигнализации из торгового центра «Афимолл-Сити» в центре Москвы эвакуированы порядка 4,5 тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
«В результате срабатывания пожарной сигнализации из ТЦ «Афимолл-Сити» по адресу: Пресненская набережная, дом 2 — выведены 4,5 тысячи человек», — заявил он.
По его словам, идёт проверка всех этажей здания.
Ранее в МЧС предложили изменить порядок проведения проверок ТЦ.
Также интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в ТЦ Удмуртии менее чем за неделю выявили более 300 случаев нарушения противопожарной безопасности.
RT на русском: последние новости
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