Источник: в ТЦ «Афимолл-Сити» в Москве прошла эвакуация после сигнала о пожаре

В связи со срабатыванием пожарной сигнализации из торгового центра «Афимолл-Сити» в центре Москвы эвакуированы порядка 4,5 тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. «В результате срабатывания пожарной сигнализации из ТЦ «Афимолл-Сити» по адресу: Пресненская набережная, дом 2 — выведены 4,5 тысячи человек», — заявил он. По его словам, идёт проверка всех этажей здания. Ранее в МЧС предложили изменить порядок проведения проверок ТЦ. Также интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в ТЦ Удмуртии менее чем за неделю выявили более 300 случаев нарушения противопожарной безопасности.