Ещё
В Перми из-за аварии на водоводе остались без воды 2000 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перми из-за аварии на водоводе остались без воды 2000 человек 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Около 22.00 вечера 2 апреля в Свердловском районе Перми произошла аварийная утечка на водоводе в доме по адресу Куйбышева, 96. Для устранения аварии специалисты ООО «Новогор-Прикамье» произвели отключение холодного водоснабжения.
«В зону отключения от водоснабжения попали 20 многоквартирных жилых домов по ул. Куйбышева и ул. Коминтерна, — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Всего без холодной воды осталось 1936 человек. Социально-значимых объектов в зоне отключения нет».
На месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы. Для населения организован подвоз воды по адресам:
— ул. Куйбышева 96;
— ул. Куйбышева 89-а;
— ул. Куйбышева 101.
АиФ Пермь: последние новости
Пермяк решил проверить насколько легко можно покинуть ТЦ в случае эвакуации Ночью в Пермском крае сгорел деревянный дом с надворными постройками Из операционного блока МСЧ № 9 Перми ночью эвакуировали 160 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ118
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев364
«Русские заплатят»: глава АНБ США объявил РФ кибервойну127
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России606
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»162
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение