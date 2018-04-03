В Перми из-за аварии на водоводе остались без воды 2000 человек

Около 22.00 вечера 2 апреля в Свердловском районе Перми произошла аварийная утечка на водоводе в доме по адресу Куйбышева , 96. Для устранения аварии специалисты ООО «Новогор-Прикамье» произвели отключение холодного водоснабжения.

«В зону отключения от водоснабжения попали 20 многоквартирных жилых домов по ул. Куйбышева и ул. Коминтерна, — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Всего без холодной воды осталось 1936 человек. Социально-значимых объектов в зоне отключения нет».

На месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы. Для населения организован подвоз воды по адресам:

— ул. Куйбышева 96;

— ул. Куйбышева 89-а;

— ул. Куйбышева 101.