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Минвостокразвития ожидает в 2018 году более 130 тыс. заявок на дальнеосточный гектар
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Минвостокразвития ожидает в 2018 году более 130 тыс. заявок на дальнеосточный гектар 

ТАСС 51 минуту назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Количество заявок на получение дальневосточного гектара к концу 2018 года может превысить 130 тыс. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
"К концу 2018 года ожидаем от 130 до 150 тыс. заявлений", — сказал Качаев, отметив, что «по состоянию на 2 апреля 2018 года гражданами подано 113 210 заявлений на предоставление дальневосточных гектаров.
Программа „Дальневосточный гектар“ предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе „Дальневосточный гектар“ можно на интернет-портале НаДальнийВосток.рф.
В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
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