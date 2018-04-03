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Во Владивостоке загорелись склады
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Во Владивостоке загорелись склады 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Утром 3 апреля в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном на улице Кипарисовой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.
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