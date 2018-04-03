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В Уссурийске запретили ходить в лес из-за особого противопожарного режима
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В Уссурийске запретили ходить в лес из-за особого противопожарного режима 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Власти Приморского края ввели особый противопожарный режим, который запрещает разводить костры на территории муниципальных образований и вводит запрет на посещение лесов, сообщается на сайте администрации.
"Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающих привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, создание противопожарных минерализованных полос и другие меры", — говорится в заявлении.
Также в администрации предупредили о повышении штрафов за нарушение пожарной безопасности в лесах: теперь для физических лиц они составляет 4-5 тыс. руб., для должностных лиц 10-20 тыс. руб., а для юридических — 300-500 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что в МЧС назвали наиболее уязвимые для пожаров на соцобъектах регионы.
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