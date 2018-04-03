В Нью-Йорке появился импровизированный мемориал жертвам пожара в Кемерово

Мемориал находится на сцене в прибрежном парке имени Ассера Леви на Брайтон-Бич в Бруклине , где компактно проживают выходцы из России и других стран бывшего СССР. На этом месте установлен плакат: «Кемерово 25.03.18 Нью-Йорк с тобой».

Организаторы просят приносить цветы и детские игрушки, но не воспламеняющиеся предметы, такие как свечи. Они поблагодарили за разрешение установить мемориал руководство парковой службы Бруклина, членов местного муниципального совета и местное отделение полиции.

Мемориал планируется оставить на этом месте до 4 апреля.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.