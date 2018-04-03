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В Нью-Йорке появился импровизированный мемориал жертвам пожара в Кемерово
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В Нью-Йорке появился импровизированный мемориал жертвам пожара в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Импровизированный мемориал жертвам пожара в Кемерово появился в Нью-Йорке, сообщили в Facebook организаторы акции.
Мемориал находится на сцене в прибрежном парке имени Ассера Леви на Брайтон-Бич в Бруклине, где компактно проживают выходцы из России и других стран бывшего СССР. На этом месте установлен плакат: «Кемерово 25.03.18 Нью-Йорк с тобой».
Организаторы просят приносить цветы и детские игрушки, но не воспламеняющиеся предметы, такие как свечи. Они поблагодарили за разрешение установить мемориал руководство парковой службы Бруклина, членов местного муниципального совета и местное отделение полиции.
Мемориал планируется оставить на этом месте до 4 апреля.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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