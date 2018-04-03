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Пожароопасный сезон объявлен в 20 из 31 района Забайкалья
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Пожароопасный сезон объявлен в 20 из 31 района Забайкалья 

ТАСС 2 часа назад
ЧИТА, 3 апреля. /ТАСС/. Пожароопасный сезон начался еще в десяти районах Забайкальского края, где с конца марта горят леса. С учетом тех районов, где сезон открылся ранее, их число достигло 20 — это две трети от общего числа районов, передает корреспондент ТАСС.
"Пожароопасный сезон открыт на территории Агинского, Могойтуйского, Нерчинско-Заводского, Оловяннинского, Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Улетовского, Ононского, Тунгокоченского и Шилкинского районов", — сообщила во вторник пресс-служба регионального Минприроды.
По данным ведомства на 17:00 местного времени (11:00 мск), в Забайкалье действуют пять лесных пожаров на общей площади 110 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении огня участвуют 63 человека и 15 единиц техники.
Пожароопасный сезон в районах Забайкальского края начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. За это время в регионе зарегистрировано 59 лесных пожаров на общей площади 2,3 тыс. га. В 2017 году за аналогичный период площадь пожаров в регионе была больше почти в 2,5 раза и составляла 5,5 тыс. га.
Первый вице-премьер краевого правительства Александр Кулаков ранее заявил, что учреждения, которые занимаются тушением лесных пожаров, в этом году подготовились к ним лучше, чем в предыдущие годы. По информации министра природных ресурсов края Александра Волкова, финансирование, выделенное из федерального бюджета на тушение пожаров, увеличилось в 2,5 раза, до 72 млн рублей. Финансирование авиамониторинга обстановки, добавил он, возросло также в 2,5 раза, с 90 до 240 млн рублей.
В 2017 году пожароопасный период в Забайкалье длился с конца марта до ноября. Общая площадь пожаров приблизилась к 300 тыс. га. Большая часть возгораний произошла по вине местных жителей.
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