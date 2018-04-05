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Подростки сожгли 100 гектаров степи в Забайкалье
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Подростки сожгли 100 гектаров степи в Забайкалье 

Газета.Ru 2 часа назад
Полиция Забайкалья задержала трех школьников, которые устроили степной пожар рядом с селом Байгул в Чернышевском районе, сообщает телеканал «360».
Детей поймали во время патрулирования территории.
"Сотрудники полиции установили, что подростки развели костер, в результате чего произошло возгорание сухой травы и пожар охватил около 100 гектаров вблизи села", — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Забайкальскому краю.
В отношении родителей всех ребят составили административные протоколы по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
В ведомстве напомнили, что в регионе введен особый противопожарный режим. По этой причине местным жителям нельзя разводить костры вблизи поселений.
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