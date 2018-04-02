Следователи обнаружили высоковольтные провода в батутном зале ТЦ в Кемерово

"Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил, они проложены сквозь зал", — доложили председателю СКР Александру Бастрыкину во время осмотра сгоревшего здания.

По словам очевидцев, пучок с проводами свисал практически над ванной батутного центра, заполненной мягкими кубиками, отмечается на видео.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.