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Следователи обнаружили высоковольтные провода в батутном зале ТЦ в Кемерово
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Следователи обнаружили высоковольтные провода в батутном зале ТЦ в Кемерово 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Следователи обнаружили высоковольтные электропровода, проложенные через батутный зал сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня», говорится на видео, опубликованном Следственным комитетом России.
"Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил, они проложены сквозь зал", — доложили председателю СКР Александру Бастрыкину во время осмотра сгоревшего здания.
По словам очевидцев, пучок с проводами свисал практически над ванной батутного центра, заполненной мягкими кубиками, отмечается на видео.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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 Ещё 17 источников 
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