Пострадавшие при взрыве в Ереване получили осколочные ранения

ЕРЕВАН , 2 апр — РИА Новости . Пострадавшие при взрыве в Ереване получили осколочные ранения, заявил журналистам руководитель медцентра Святого Григория Просветителя Ара Минасян.

"У пострадавших диагностированы осколочные ранения, в большинстве случаев требовалось наложение швов. У одной девочки было серьезное ранение бедра, ей наложены швы, остановлено кровотечение", — сообщил Минасян. По его словам, операция скоро завершится.

Глава медцентра добавил, что к таким ранением мог привести взрыв любого баллона. «Не думаю, что сегодня кого-то выпишут, они должны находиться под наблюдением врачей», — отметил Минасян.

Прибывший в больницу спикер парламента, профессор медицины Ара Баблоян , сообщил, что «состояние всех пострадавших стабильное».

По данным МЧС Армении, 2 апреля в 19.44 мск поступил сигнал, что в одном из кафе на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие, требуется помощь спасателей. В МЧС уточнили, что взорвался кислородный баллон.