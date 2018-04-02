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Пострадавшие при взрыве в Ереване получили осколочные ранения
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Пострадавшие при взрыве в Ереване получили осколочные ранения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 2 апр — РИА Новости. Пострадавшие при взрыве в Ереване получили осколочные ранения, заявил журналистам руководитель медцентра Святого Григория Просветителя Ара Минасян.
"У пострадавших диагностированы осколочные ранения, в большинстве случаев требовалось наложение швов. У одной девочки было серьезное ранение бедра, ей наложены швы, остановлено кровотечение", — сообщил Минасян. По его словам, операция скоро завершится.
Глава медцентра добавил, что к таким ранением мог привести взрыв любого баллона. «Не думаю, что сегодня кого-то выпишут, они должны находиться под наблюдением врачей», — отметил Минасян.
Прибывший в больницу спикер парламента, профессор медицины Ара Баблоян, сообщил, что «состояние всех пострадавших стабильное».
По данным МЧС Армении, 2 апреля в 19.44 мск поступил сигнал, что в одном из кафе на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие, требуется помощь спасателей. В МЧС уточнили, что взорвался кислородный баллон.
Среди пострадавших трое граждан Армении — дети шести и восьми лет, а также 19-летняя девушка, трое 15-летних граждан России и двое 24-летних граждан Ирана.
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