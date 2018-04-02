Пока мы спали: провода в «Зимней вишне», пожар в Сочи, Трамп пригласил Путина

Провода через зал При осмотре сгоревшего здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове следователи-криминалисты обнаружили пучки высоковольтных электропроводов, транзитом проложенные через батутный зал. Эта информация содержится в видео, опубликованном Следственным комитетом России (СКР).

«Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил, они проложены транзитом через зал [батутного центра]. Причина пожара, предположительно, — короткое замыкание», — говорится в докладе руководителя группы следователей-криминалистов председателю СКР Александру Бастрыкину

По словам очевидцев, пучок с проводами свисал фактически над ванной батутного центра, заполненной легковоспламеняющимися материалами — мягким наполнителем сухого бассейна.

«По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции. Но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью», — говорится в закадровом тексте ролика.

Большинство находившихся в кинозале скончались от отравления продуктами горения, так как не могли выйти из зала. Их тела обнаружены перед одной из дверей, ориентированной в сторону очага пожара. При этом вторая дверь в зал оставалась разблокированной и через нее можно было бы спастись, но зрители ждали пожарных и не догадались эвакуироваться через другой выход.

ТРЦ «Зимняя вишня» загорелся днем 25 марта. В результате погибли 41 ребенок и 23 взрослых. В СКР основной версией случившегося называют неисправность проводки, в МЧС — поджог. Семь человек стали обвиняемыми по уголовному делу.

«Будет проведена тщательная проверка причин возгорания. По предварительным данным, сгоревший дом — самострой. И такое ЧП — это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки», — сказал глава региона.

Кондратьев также отметил, что в Сочи работает межведомственный штаб, эвакуированным жильцам оказывается необходимая помощь. «Все люди должны быть оперативно расселены. Соответствующие распоряжения отданы. Кроме того, всем пострадавшим в полном объеме будет оказана необходимая помощь», — подчеркнул он.

Сообщение о возгорании в жилом пятиэтажном доме с мансардой по улице Пятигорской в Центральном районе Сочи поступило в 17:43 по московскому времени. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России по повышенному номеру. Пожар локализован. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Из горящего здания по ул. Пятигорская, 92/3 проведена эвакуация 50 жильцов. Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения в санатории «Светлана», туда будут заселены десять человек. К работе с жильцами привлекаются психологи.

Интересная идея

Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Вашингтоне. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков , передает «Интерфакс».

«Когда наши президенты беседовали по телефону, Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме (…) Это достаточно интересная и позитивная идея», — сообщил он.

Ушаков указал, что сроки встречи пока не обсуждались, а с момента разговора прошло мало времени — всего чуть более 10 дней. «Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита», — добавил он.

20 марта Трамп позвонил Путину. Они обсудили сирийскую проблему и украинский кризис, а также договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США . Особое внимание президенты уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

Звонок американского лидера вызвал большой интерес как в США, так и за их пределами. Так, администрация Трампа положила ему на стол записку с большой надписью «Не поздравлять», однако он не послушался и все-таки поздравил Путина с победой на президентских выборах.

Обращение к нации

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находящаяся в СИЗО, написала обращение к жителям страны. Текст опубликован на странице парламентария в Facebook.

В обращении она представила концепцию под названием «Изменение политической системы». К ее основным тезисам парламентарий отнесла проведение переписи населения страны, введение паспортизации населенных пунктов, изменение избирательной системы, передачу жителям страны возможности отзыва депутатов с должностей.

Помимо этого, Савченко предложила изменить административный строй страны конституционным путем, а также приступить к реформам судебной и правоохранительной систем.

«Почему эта концепция так нужна украинцам? Потому что она основывается на природном укладе — мировоззрении украинцев с давних времен и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности», — написала она.