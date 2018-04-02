На стройке в Москве произошло обрушение перекрытий 

В МЧС поступило сообщение о том, что на строящемся объекте, который расположен по адресу улица Исаковского дом 29 корпус один произошло обрушение конструкции. Согласно данным пресс‐службы ведомства, пострадавших нет.
Сотрудники спасательной службы в данный момент исследуют обстановку на месте происшествия. Предположительно, перекрытия обрушились на третьем этаже недостроенного здания.
Еще об одном происшествии на строительной площадке «360» сообщал 1 марта. В центре Казани на территории, где происходит возведение административного здания упал башенный кран. Причиной падения конструкции стала неправильная эксплуатация строительного средства.