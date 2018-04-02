Ещё
На стройке в Москве произошло обрушение перекрытий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На стройке в Москве произошло обрушение перекрытий 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В МЧС поступило сообщение о том, что на строящемся объекте, который расположен по адресу улица Исаковского дом 29 корпус один произошло обрушение конструкции. Согласно данным пресс‐службы ведомства, пострадавших нет.
Сотрудники спасательной службы в данный момент исследуют обстановку на месте происшествия. Предположительно, перекрытия обрушились на третьем этаже недостроенного здания.
Еще об одном происшествии на строительной площадке «360» сообщал 1 марта. В центре Казани на территории, где происходит возведение административного здания упал башенный кран. Причиной падения конструкции стала неправильная эксплуатация строительного средства.
360tv.ru: последние новости
Сигнализация в «Зимней вишне» была переведена на ручной режим управления — МЧС Врио губернатора Цивилева представили властям Кузбасса На месте «Зимней вишни» могут создать технопарк с мемориалом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу255
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»265
ЕС предрекли судьбу СССР151
Саммит по Донбассу может пройти без России377
Анна Хилькевич рассказала о второй беременности15
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение