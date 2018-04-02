На стройке в Москве произошло обрушение перекрытий

МЧС поступило сообщение о том, что на строящемся объекте, который расположен по адресу улица Исаковского дом 29 корпус один произошло обрушение конструкции. Согласно данным пресс‐службы ведомства, пострадавших нет.

Сотрудники спасательной службы в данный момент исследуют обстановку на месте происшествия. Предположительно, перекрытия обрушились на третьем этаже недостроенного здания.