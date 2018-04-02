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Приморье попало в список регионов, где может повториться «Зимняя вишня»
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Приморье попало в список регионов, где может повториться «Зимняя вишня» 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Приморский край эксперты центра «Антистихия» поместили в список регионов, где отмечен высокий риск пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости.
Напомним, что в свете трагедии в Кемерове люди сильно обеспокоены чередой пожаров в Приморском крае.
В МЧС сообщили, что в последние годы число природных и техногенных катастроф растет. За последние двадцать лет их жертвами стали больше трех миллионов человек.
Эксперты «Антистихии» назвали регионы, где прогнозируется наибольшая вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей. Так, на Дальнем Востоке это Приморье, Хабаровский край и Якутия.
В печальный список попали регионы из каждого федерального округа страны.
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