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МЧС проверяет информацию об обрушении перекрытий в доме на северо-западе Москвы
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МЧС проверяет информацию об обрушении перекрытий в доме на северо-западе Москвы 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Сотрудники МЧС проводят разведку на месте предположительного обрушения перекрытий в доме в столичном районе Строгино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС РФ по столице.
«Поступило сообщение об обрушении перекрытий в здании по адресу: ул. Исаковского, д. 29, корп. 1. В настоящий момент сотрудники МЧС проводят разведку на предполагаемом месте обрушения», — сказал собеседник агенства.
Он уточнил, что дом по указанному адресу не заселен.
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