МЧС проверяет информацию об обрушении перекрытий в доме на северо-западе Москвы

Сотрудники МЧС проводят разведку на месте предположительного обрушения перекрытий в доме в столичном районе Строгино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС РФ по столице.

«Поступило сообщение об обрушении перекрытий в здании по адресу: ул. Исаковского, д. 29, корп. 1. В настоящий момент сотрудники МЧС проводят разведку на предполагаемом месте обрушения», — сказал собеседник агенства.

Он уточнил, что дом по указанному адресу не заселен.