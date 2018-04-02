В МЧС Армении рассказали о состоянии пострадавших из-за взрыва

МЧС Армении уточнили данные о пострадавших в результате взрыва в центре Еревана

По информации ведомства, травмы получили трое 15-летних россиян. У них переломы, ушибы и царапины, их жизни ничего не угрожает, передает ТАСС

В настоящий момент в больницу к россиянам едут сотрудники посольства РФ . Отмечается, что ранения получили также четверо местных жителей и гражданин Ирана

Взрыв прогремел на Северном проспекте. По предварительным данным, взорвался кислородный баллон. Инцидент произошел в одном из ресторанов сети Burger King. Травмы получили, по меньшей мере, девять человек. Пострадавших доставили в медцентр «Святого Григоря Просветителя».