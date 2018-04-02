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В МЧС Армении рассказали о состоянии пострадавших из-за взрыва
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В МЧС Армении рассказали о состоянии пострадавших из-за взрыва 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В МЧС Армении уточнили данные о пострадавших в результате взрыва в центре Еревана.
По информации ведомства, травмы получили трое 15-летних россиян. У них переломы, ушибы и царапины, их жизни ничего не угрожает, передает ТАСС.
В настоящий момент в больницу к россиянам едут сотрудники посольства РФ. Отмечается, что ранения получили также четверо местных жителей и гражданин Ирана.
Взрыв прогремел на Северном проспекте. По предварительным данным, взорвался кислородный баллон. Инцидент произошел в одном из ресторанов сети Burger King. Травмы получили, по меньшей мере, девять человек. Пострадавших доставили в медцентр «Святого Григоря Просветителя».
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