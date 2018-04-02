Энергоснабжение Якутии полностью восстановлено

ЯКУТСК , 2 апреля. / ТАСС /. Подключение потребителей к электроснабжению в Якутии полностью восстановлено после того, как часть Якутска и ряд пригородных районов остались без электричества. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель пресс-службы «Якутскэнерго».

"02:46 (20:46 мск) — все потребители запитаны", — сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщил о том, что пять районов Якутска и заречные районы Республики Саха (Якутия) остались без электричества. Причиной инцидента могло быть отключения двух газотурбинных установок на тепловой электростанции Якутская ГРЭС-2.