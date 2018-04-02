Ещё
Энергоснабжение Якутии полностью восстановлено
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Энергоснабжение Якутии полностью восстановлено 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 2 апреля. /ТАСС/. Подключение потребителей к электроснабжению в Якутии полностью восстановлено после того, как часть Якутска и ряд пригородных районов остались без электричества. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель пресс-службы «Якутскэнерго».
"02:46 (20:46 мск) — все потребители запитаны", — сказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС сообщил о том, что пять районов Якутска и заречные районы Республики Саха (Якутия) остались без электричества. Причиной инцидента могло быть отключения двух газотурбинных установок на тепловой электростанции Якутская ГРЭС-2.
ТАСС: последние новости
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове Бастрыкин прибыл в Кемерово для расследования обстоятельств пожара в ТЦ Занятия начались в кемеровской школе, где находился штаб по ликвидации пожара в ТЦ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саммит по Донбассу может пройти без России257
Грузия даже не смотрит в сторону России372
Предложение Трампа Путину и другие события дня
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу25
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»78
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение