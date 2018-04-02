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Российских лесников отправили тушить пожары вениками
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Российских лесников отправили тушить пожары вениками 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Руководство госучреждения «Забайкаллесхоз» отправило сотрудников жечь сухую траву возле жилых домов, снарядив их вениками в качестве средства пожаротушения. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Карымского района Забайкальского края.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что начальство отправило лесников проводить профилактический отжиг без средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви. Огонь работники тушили, уже на месте самостоятельно изготавливая веники из веток деревьев. Все это происходило в непосредственной близости от населенных пунктов, а за процессом отжига не следил никто из ответственных лиц.
«Указанное не только создавало угрозу перехода огня на населенные пункты и угрозу причинения вследствие пожара вреда здоровью, жизни, а также имуществу граждан, организаций, муниципального образования, а также ставило под угрозу жизнь и здоровье самих работников», — говорится в сообщении.
Прокурор вынес директору учреждения представление об устранении нарушений.
В Забайкалье на фоне сухой погоды начался сезон весенних пожаров, горят 11 районов из 31. В конце марта местные власти признавались, что регион плохо подготовлен к пожароопасному периоду. Главная проблема — нехватка людей: в лесхоз не хотят идти работать из-за низких зарплат.
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