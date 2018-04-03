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Следственный комитет опубликовал новые кадры возгорания в «Зимней вишне»
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Следственный комитет опубликовал новые кадры возгорания в «Зимней вишне» 

Вечерняя Москва 1 час назад
На видео запечатлено, как люди в панике пытаются покинуть игровую зону, которая была расположена недалеко от очага возгорания.
Сотрудники Следственного комитета опубликовали новые кадры, снятые камерами видеонаблюдения в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» во время начала пожара.
На кадрах видно, как люди в панике пытаются покинуть игровую зону, которая была расположена недалеко от очага возгорания. Спустя несколько секунд после огненной вспышки в здании выключился свет, а посетителям пришлось искать выход в темноте.
Видео опубликовано на канале СК в Youtube.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека. Пропавших без вести нет. По последним сведениям, в результате пожара пострадали 79 человек.
По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых затем арестовали до 25 мая 2018 года.
По указу президента России Владимира Путина 28 марта было объявлено общенациональным днем траура. Первые похороны погибших в результате пожара прошли 28 марта.
Глава государства также взял под контроль ход расследования уголовных дел.
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