Торговые центры Северной Осетии не проходили пожарную проверку с 2016 года

ВЛАДИКАВКАЗ , 2 апреля. / ТАСС /. Пожарная проверка в торговых центрах Северной Осетии не проводилась с 2016 года из-за надзорных каникул, сообщил в понедельник заместитель начальника управления надзорной деятельности МЧС республики Павел Джанаев.

"Проверки торговых центров на предмет противопожарной безопасности не проводились с 2016 года, так как законодательством были объявлены надзорные каникулы и оснований для проведения проверок не было", — сказал Джанаев.

По его словам, в настоящее время идут внеплановые проверки на 151 объектах, в том числе торговых центрах и других местах с массовым пребыванием детей. Кроме того, уже проведено 15 тренировок по профилактике пожаров, отработано 9 планов пожаротушения.

Будут создаваться и социальные ролики, в которых опишут порядок эвакуации из помещений торговых комплексов и кинотеатров.