Возможен потоп: жителей севера Ростовской области предупреждают о паводках

На Дону и его притоках началось весеннее половодье. Вода прибывает и из рек Волгоградской области . Из-за этого ночью и днем 3 апреля водоемы на севере области могут выйти из берегов.

— Будьте предельно внимательны и осторожны, если находитесь на берегу реки, рядом с металлоконструкциями, рекламными щитами, деревьями и причальными строениями, — рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области . — При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации, в том числе и с помощью подручных плавательных средств.

Попавшим в ЧП не следует поддаваться панике и терять самообладание, нужно постараться подать сигналы спасателям. До прибытия помощи люди, оказавшиеся в зоне затопления, должны оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях и других возвышенных местах.

Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Ростовской области: 8-863-23-99-999, а также 01 и 101.