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Возможен потоп: жителей севера Ростовской области предупреждают о паводках
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Возможен потоп: жителей севера Ростовской области предупреждают о паводках 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
На Дону и его притоках началось весеннее половодье. Вода прибывает и из рек Волгоградской области. Из-за этого ночью и днем 3 апреля водоемы на севере области могут выйти из берегов.
— Будьте предельно внимательны и осторожны, если находитесь на берегу реки, рядом с металлоконструкциями, рекламными щитами, деревьями и причальными строениями, — рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области. — При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации, в том числе и с помощью подручных плавательных средств.
Попавшим в ЧП не следует поддаваться панике и терять самообладание, нужно постараться подать сигналы спасателям. До прибытия помощи люди, оказавшиеся в зоне затопления, должны оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях и других возвышенных местах.
Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Ростовской области: 8-863-23-99-999, а также 01 и 101.
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