Шашлыки не удались: в Ростове на улице Евдокимова произошел пожар

В Ростове рядом с рощей СКА вечером 2 апреля загорелась небольшая постройка. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы. Пожар произошел рядом с «шашлычной поляной» на улице Евдокимова, где весной и летом любят отдыхать местные жители.

— Пожар на въезде на Северный! Горит ларёк, — написал автор видео.

На месте работают пожарные, однако на записи видно, что сгорела уже практически вся постройка. Информации о пострадавших не поступало.