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Шашлыки не удались: в Ростове на улице Евдокимова произошел пожар
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Шашлыки не удались: в Ростове на улице Евдокимова произошел пожар 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростове рядом с рощей СКА вечером 2 апреля загорелась небольшая постройка. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы. Пожар произошел рядом с «шашлычной поляной» на улице Евдокимова, где весной и летом любят отдыхать местные жители.
— Пожар на въезде на Северный! Горит ларёк, — написал автор видео.
На месте работают пожарные, однако на записи видно, что сгорела уже практически вся постройка. Информации о пострадавших не поступало.
На прошлой неделе на Дону начались проверки пожарной безопасности как в крупных торговых центрах, так и в небольших магазинах. Специалисты нашли в них в общей сложности 630 нарушений.
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