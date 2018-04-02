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Пожар в Сочи тушат более 100 человек
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Пожар в Сочи тушат более 100 человек 

Мир24 43 минуты назад
Более 100 человек привлечены к тушению пожара в Сочи, сообщили в МЧС.
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