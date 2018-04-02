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Очевидец: пожарным сложно добраться до горящего дома
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Очевидец: пожарным сложно добраться до горящего дома 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Очевидцы пожара сообщили «360», что в данный момент многоэтажный дом в ЖК «Панорама» в Сочи весь объят пламенем, и пожарным достаточно сложно подобраться к нему.
«Многоэтажка вся пламенем объята. Пожарным сложно подступиться. Здания плотно стоят, и есть риск, что перекинется на соседнее здание огонь», — рассказал один из них.
Другая женщина рассказала телеканалу, что пожарные ехали на место ЧП полчаса. Потушить огонь не могут уже минут 20.
У нас ветер сильный поднялся. Все начиналось с маленького огонечка. Сейчас уже сгорела мансарда и верхний этаж
Светлана Сапожникова.
Ориентировочная площадь пожара — 500 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек.
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