Очевидец: пожарным сложно добраться до горящего дома

Очевидцы пожара сообщили «360», что в данный момент многоэтажный дом в ЖК «Панорама» в Сочи весь объят пламенем, и пожарным достаточно сложно подобраться к нему.

«Многоэтажка вся пламенем объята. Пожарным сложно подступиться. Здания плотно стоят, и есть риск, что перекинется на соседнее здание огонь», — рассказал один из них.

Другая женщина рассказала телеканалу, что пожарные ехали на место ЧП полчаса. Потушить огонь не могут уже минут 20.

У нас ветер сильный поднялся. Все начиналось с маленького огонечка. Сейчас уже сгорела мансарда и верхний этаж

Ориентировочная площадь пожара — 500 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек.