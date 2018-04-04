За лесами на севере Красноярского края будут следить с воздуха

В этом году охранять леса от огня на севере края будут 270 сотрудников лесопожарного центра. Сейчас полностью готовы к работе спецтехника, оборудование и инвентарь, созданы запасы ГСМ и продовольствия. На севере края за лесами будут следить девять воздушных судов: вертолёты Ми-8 и R-44, самолёты А-22, Ан-2, Cessna. При лесничествах работают оперативные штабы.

На севере края в 40 населенных пунктах существует опасность перехода лесных пожаров на дома жителей. На совещании главам сел и районов еще раз напомнили о необходимости проведения всех положенных противопожарных мероприятий. Был поднят вопрос и о более жестком контроле лесопользователей. В прошлом году были выявлены арендаторы лесных участков, работавшие с нарушениями. В этом году их быть не должно.

Как уточнили в краевом Минлесхозе, в 2018 году охраняемая площадь государственного лесного фонда в северной группе районов края составляет более 11,7 млн гектаров, в том числе авиационная зона охраны составляет 7,1 млн га (60,7%), зона контроля 4,1 млн га (33,3%). Работы по мониторингу пожарной опасности, а также тушению лесных пожаров будут выполнять сотрудники 5 авиаотделений и 6 пожарно-химических станций краевого Лесопожарного центра.