В Кузбассе напишут книгу о подвигах людей, спасавших детей в «Зимней вишне»

КЕМЕРОВО , 3 апр — РИА Новости . Работа над книгой о подвиге обычных кемеровчан, спасавших людей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня», началась в Кузбассе, сообщает Кузбасская митрополия.

Рабочее название книги «Адский огонь: история подвига».

"Это книга о людях, которые спасали других, зачастую, ценой собственной жизни. Цель — показать обществу настоящих героев нашего времени", — говорится в сообщении.

Книга будет написана коллективом авторов, среди которых писатели, журналисты, студенты, а также все те, кто сможет в интересной и убедительной форме написать историю подвига, например, родственники, знакомые или сослуживцы героев.

"Сейчас главная задача собрать более подробные материалы об уже известных героях и тех, о ком ещё нет сообщений в СМИ и интернете. Многие отказываются называть свою фамилию, считая, что это нескромно и никакого героизма в их поступках нет", — говорится в сообщении.

Книга будет безвозмездно передана в семьи всех жертв трагедии и во все образовательные учреждения Кемеровской области , добавили в митрополии.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.