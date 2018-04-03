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В Кузбассе напишут книгу о подвигах людей, спасавших детей в «Зимней вишне»
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В Кузбассе напишут книгу о подвигах людей, спасавших детей в «Зимней вишне» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 3 апр — РИА Новости. Работа над книгой о подвиге обычных кемеровчан, спасавших людей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня», началась в Кузбассе, сообщает Кузбасская митрополия.
Рабочее название книги «Адский огонь: история подвига».
"Это книга о людях, которые спасали других, зачастую, ценой собственной жизни. Цель — показать обществу настоящих героев нашего времени", — говорится в сообщении.
Книга будет написана коллективом авторов, среди которых писатели, журналисты, студенты, а также все те, кто сможет в интересной и убедительной форме написать историю подвига, например, родственники, знакомые или сослуживцы героев.
"Сейчас главная задача собрать более подробные материалы об уже известных героях и тех, о ком ещё нет сообщений в СМИ и интернете. Многие отказываются называть свою фамилию, считая, что это нескромно и никакого героизма в их поступках нет", — говорится в сообщении.
Книга будет безвозмездно передана в семьи всех жертв трагедии и во все образовательные учреждения Кемеровской области, добавили в митрополии.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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