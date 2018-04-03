Ещё
Следователи ищут очевидцев начала пожара в «Зимней вишне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следователи ищут очевидцев начала пожара в «Зимней вишне» 

Авторадио 50 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Следственный комитет просит связаться со следователями очевидцев, которые в момент начала пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» находились в непосредственной близости к очагу возгорания. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что запечатлённые на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего. Накануне стало известно, что через детский батутный зал в ТРЦ «Зимняя вишня» проходили пучки высоковольтных электропроводов. Об этом главе Следственного комитета Александру Бастрыкину рассказали подчиненные.
Авторадио: последние новости
В деле о пожаре в Кемерово появились дополнительные свидетели Кемеровчане идут к мемориалу у ТЦ "Зимняя вишня" в девятый день после трагедии Полпред в СФО официально представил врио главы Кузбасса Цивилева
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность364
Киевский прокурор появился на телевидении голым99
Стало известно о тайном счете Скрипалей109
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля36
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово67
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение