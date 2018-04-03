Следователи ищут очевидцев начала пожара в «Зимней вишне» 

Следственный комитет просит связаться со следователями очевидцев, которые в момент начала пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» находились в непосредственной близости к очагу возгорания. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что запечатлённые на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего. Накануне стало известно, что через детский батутный зал в ТРЦ «Зимняя вишня» проходили пучки высоковольтных электропроводов. Об этом главе Следственного комитета Александру Бастрыкину рассказали подчиненные.