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Пожар в сочинском ЖК локализован
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Пожар в сочинском ЖК локализован 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники МЧС локализовали пожар в жилом доме в Сочи, где загорелась крыша. Эвакуированным жителям дома предоставили пункт временного размещения. Об этом говорится на сайте МЧС по Краснодарскому краю.
По данным сайта, информация о пожаре поступила в ведомство в 17:43 по местному времени.
Старший
офицер-оператор
Управления организации информирования населения ЦУКС МЧС России Рустам Рассаев в разговоре с «360» сообщил, что пожарные работают в режиме повышенного уровня сложности, а ликвидировать огонь мешает сильный ветер.
На месте пожара по повышенному третьему номеру сложности работают
пожарно-спасательные
подразделения МЧС России и другие экстренные службы. К тушению пожара привлечены более 70 человек и 23 единицы техники. Проведена эвакуация 50 жильцов, для которых подготовлен пункт временного размещения. Тушение пожара осложняет сильный ветер
— Рустам Рассаев.
Огонь вспыхнул на крыше здания на улице Пятигорская, дом № 92/4, в центре города. Огонь разбушевался на площади 500 квадратных метров. Жителей дома вывели из здания.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее в Сети появилось видео пожара в сочинском доме. Видно, что горит вся крыша здания. По словам очевидца, огонь перекинулся на соседний дом. В нем живет семья из четырех человек.
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