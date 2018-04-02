Пожар в сочинском ЖК локализован

Сотрудники МЧС локализовали пожар в жилом доме в Сочи , где загорелась крыша. Эвакуированным жителям дома предоставили пункт временного размещения. Об этом говорится на сайте МЧС по Краснодарскому краю

По данным сайта, информация о пожаре поступила в ведомство в 17:43 по местному времени.

Старший

офицер-оператор

Управления организации информирования населения ЦУКС МЧС России Рустам Рассаев в разговоре с «360» сообщил, что пожарные работают в режиме повышенного уровня сложности, а ликвидировать огонь мешает сильный ветер.

На месте пожара по повышенному третьему номеру сложности работают

пожарно-спасательные

подразделения МЧС России и другие экстренные службы. К тушению пожара привлечены более 70 человек и 23 единицы техники. Проведена эвакуация 50 жильцов, для которых подготовлен пункт временного размещения. Тушение пожара осложняет сильный ветер

— Рустам Рассаев.

Огонь вспыхнул на крыше здания на улице Пятигорская, дом № 92/4, в центре города. Огонь разбушевался на площади 500 квадратных метров. Жителей дома вывели из здания.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в Сети появилось видео пожара в сочинском доме. Видно, что горит вся крыша здания. По словам очевидца, огонь перекинулся на соседний дом. В нем живет семья из четырех человек.