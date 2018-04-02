Кличко накажет за порчу архитектурных памятников

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

«Его цель — увеличить ответственность тех, кто в 90-ые и 00-ые выкупил у города или государства, объекты (здания), являющиеся памятниками архитектуры, и содержит их в ужасном состоянии. Чаще всего такие владельцы преследуют одну цель — ликвидацию зданий после снятия статуса памятника архитектуры», — пояснил Белоцерковец.

Он рассказал, что как правило владельцы таких домов дожидаются того момента, когда можно будет доказать невозможность реставрации здания, сносят его, а на его месте возводят новостройку.

«Почему они это делают? Считают, что «прибыльность» таких зданий гораздо ниже, чем потенциальное строительство новых, с большей этажностью и коммерческими площадями. То есть они не понимают, что приобрели не обычный объект, а здание, которое является частью культурного наследия города. В итоге желание максимальной прибыли ведет к плачевным последствиям, город лишается своего исторического облика», — рассказал народный депутат.

Законопроектом предусмотрена процедура принудительного выкупа здания. Если владелец игнорирует замечания о нарушениях, суд может обязать его продать здание. Кроме того, предусматривается увеличение штрафов за проведение незаконных работ в таких зданиях, незаконное размещение рекламы, а также увеличение уголовной ответственности за нанесения вреда или уничтожение здания с трех до шести лет.

«Все мы помним случай на улице на ул. Крещатик, 40/1, когда горел бывший отель «Кане». Данный законопроект — комплекс мер по недопущению подобных происшествий», — резюмировал депутат.

Ранее в центре Киева, на пересечении Крещатика и улицы Богдана Хмельницкого горело здание бывшего отеля «Кане» — памятника архитектуры. Тогда пожар удалось погасить.

Проблема старых памятников архитектуры, которые выкупают для того, чтобы потом разрушить — одна из острейших киевских проблем.