Посетители ТЦ «РИО» в Москве были выведены из здания в ходе тренировочной эвакуации

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Посетители торгового центра «РИО» на юго-западе Москвы выведены из здания во время проведения тренировки по эвакуации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В здании проводилась тренировочная эвакуация, в ходе которой была включена пожарная сигнализация. Люди эвакуированы из здания в рамках тренировки", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что никакого загорания или задымления в здании нет.