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Посетители ТЦ «РИО» в Москве были выведены из здания в ходе тренировочной эвакуации
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Посетители ТЦ «РИО» в Москве были выведены из здания в ходе тренировочной эвакуации 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Посетители торгового центра «РИО» на юго-западе Москвы выведены из здания во время проведения тренировки по эвакуации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
"В здании проводилась тренировочная эвакуация, в ходе которой была включена пожарная сигнализация. Люди эвакуированы из здания в рамках тренировки", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что никакого загорания или задымления в здании нет.
25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове произошел крупный пожар. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них — 27 детей. Ранее в Генпрокуратуре поручили прокурорам проверить все торговые центры в стране в течение месяца после трагедии в Кемерове.
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