«Нужно проверить все, но без компанейщины»

«Мы сегодня имеем проблему — у нас нет выверенного списка всех объектов. У МЧС одна цифра, у глав — другая. Наша первая задача — создать полный реестр. На первом этапе мы проверим объекты торговли с развлекательными центрами, потом будут досуговые центры для детей, потом спортивные комплексы и учреждения культуры с массовым пребыванием людей. Также нам предстоит провести оценку деятельности территориального органа МЧС, который работал с объектами по выявленным недостаткам противопожарной безопасности.

Призываю, вернитесь ко всем уголовным делам, которые были возбуждены после пожаров в местах массового пребывания граждан, такие дела есть и в Оренбурге , и в других территориях. Второе, эту задачу поставил президент — установите лицо, которое подписало акт ввода в эксплуатацию проблемного объекта. Третья задача — при наличии многочисленных нарушений противопожарной безопасности, которые имеют системную основу, дать оценку действиям проверяющих. Как эти объекты могли до сих пор работать?

Все сроки обозначены. Еще раз хочу подчеркнуть — здесь нам кампанейщина не нужна, мы должны определиться по каждому объекту. Задача — обеспечить безопасность».