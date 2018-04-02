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«Нужно проверить все, но без компанейщины»
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В Сочи горит пятиэтажный дом

«Нужно проверить все, но без компанейщины» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Мы сегодня имеем проблему — у нас нет выверенного списка всех объектов. У МЧС одна цифра, у глав — другая. Наша первая задача — создать полный реестр. На первом этапе мы проверим объекты торговли с развлекательными центрами, потом будут досуговые центры для детей, потом спортивные комплексы и учреждения культуры с массовым пребыванием людей. Также нам предстоит провести оценку деятельности территориального органа МЧС, который работал с объектами по выявленным недостаткам противопожарной безопасности.
Призываю, вернитесь ко всем уголовным делам, которые были возбуждены после пожаров в местах массового пребывания граждан, такие дела есть и в Оренбурге, и в других территориях. Второе, эту задачу поставил президент — установите лицо, которое подписало акт ввода в эксплуатацию проблемного объекта. Третья задача — при наличии многочисленных нарушений противопожарной безопасности, которые имеют системную основу, дать оценку действиям проверяющих. Как эти объекты могли до сих пор работать?
Все сроки обозначены. Еще раз хочу подчеркнуть — здесь нам кампанейщина не нужна, мы должны определиться по каждому объекту. Задача — обеспечить безопасность».
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