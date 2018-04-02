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Отселенные и нежилые помещения проверили в районе Арбат
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Отселенные и нежилые помещения проверили в районе Арбат 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Нежилые и отселенные здания района Арбат проверили на соблюдение правил безопасности 30 марта.
— Мы осмотрели дома, которые находятся по адресу: Проточной переулок, дом 8/2, строение 1; и Средний Николопесковский переулок, дом 9/1, строение 1. Там не обнаружили посторонних лиц. К проверке присоединились сотрудники Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — проинформировал специалист по вопросам безопасности Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Вадим Меркурьев.
Он добавил, что осмотр жилого фонда района Арбат проходит регулярно. Нарушения там обнаруживают редко.
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