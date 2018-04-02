Отселенные и нежилые помещения проверили в районе Арбат

Нежилые и отселенные здания района Арбат проверили на соблюдение правил безопасности 30 марта.

— Мы осмотрели дома, которые находятся по адресу: Проточной переулок, дом 8/2, строение 1; и Средний Николопесковский переулок, дом 9/1, строение 1. Там не обнаружили посторонних лиц. К проверке присоединились сотрудники Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий , — проинформировал специалист по вопросам безопасности Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Вадим Меркурьев.

Он добавил, что осмотр жилого фонда района Арбат проходит регулярно. Нарушения там обнаруживают редко.