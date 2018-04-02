Эвакуированные из Воронежского цирка зрители: такие учения очень полезны 

Почти 850 зрителей эвакуировали из Воронежского цирка всего за 3 минуты. Такой результат в случае реального ЧП воронежские пожарные назвали «отличным». Эта тревога была учебной. О том, что после первого отделения циркового шоу, будет эвакуация, публику предупреждали заранее. Чтобы зрители не сдавали одежду в гардероб. И сразу после объявления антракта, всех попросили на выход. По легенде учений пожар начался на оркестровом балконе. Персонал показывал пути к трём эвакуационным выходам: — Покинув помещение, не создавая помех работе пожарных и спасателей, отойдите от здания на место сбора согласно плана эвакуации. Внимание, уважаемые зрители. Убедительно просим вас сохранять спокойствие. — Мы в Воронеже в цирке второй раз. И давно очень здесь были, поэтому, не знали где здесь какие выходы. Очень помогли работники цирка, которые сразу объяснили, где ближайший выход и куда направляться. Если люди не натренированы, они не знают, не понимают, куда идти. Создаётся паника. Поэтому, это очень полезно, — отметил житель Ельца Максим Пирогов.
Проявив такое понимание, все зрители быстро и слаженно вышли на улицу. В этот момент к служебному входу уже прибыла пожарная машина. Подразделения выехали в течение пары минут. Сотрудники МЧС говорят, реальных ЧП в здании Воронежского цирка не было. А вот масштабные учения тут проводят регулярно. Поэтому с планировкой хорошо знакомы. Зал вмещает в общей сложности 2 тыс. зрителей. Рассказывают, тут проводили тренировки с эвакуацией, в том числе, животных-артистов. Трудностей добавляет и то, что в цирке много горючего — те же декорации и реквизит. — Цирк достаточно сложный объект. Здесь есть отметки и ниже арены, подвальные помещения. Под куполом цирка очень большие пространства. Существует порядок, существуют инструкции по эвакуации животных. Есть специальная зона, отведённая за цирком, куда они выводятся. Естественно, эти работы производят дрессировщики, те люди, которые с ними работают непосредственно на арене, — рассказал начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Воронежской области Алексей Чикунов.