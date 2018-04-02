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Курские огнеборцы спасли двух человек во время пожара
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В Сочи горит пятиэтажный дом

Курские огнеборцы спасли двух человек во время пожара 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
С 26 марта по 1 апреля в Службу спасения поступило более 18 тысяч звонков с просьбами об оказании помощи, при этом более 5 тысяч сообщений относились к ложным
Пожарно-спасательные подразделения 4 раза выезжали на сообщения о пожарах, 11 раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими.
1 апреля в селе Зуевке Солнцевского района загорелся жилой дом. В результате пожара в одной из комнат дома сгорел диван и личные вещи. Огнеборцы помогли выбраться из горящего здания Оперативно прибывшие огнеборцы спасли 27-летнего мужчину и 48-летнюю женщину. В этот же день горело бесхохное строение в Беловском районе. Вместе с профессиональными огнеборцами в ликвидации загорания участвовали добровольцы Рудавского сельсовета, прибывшие на место с первичными средствами пожаротушения.
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