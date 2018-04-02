Курские огнеборцы спасли двух человек во время пожара

С 26 марта по 1 апреля в Службу спасения поступило более 18 тысяч звонков с просьбами об оказании помощи, при этом более 5 тысяч сообщений относились к ложным

Пожарно-спасательные подразделения 4 раза выезжали на сообщения о пожарах, 11 раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими.

1 апреля в селе Зуевке Солнцевского района загорелся жилой дом. В результате пожара в одной из комнат дома сгорел диван и личные вещи. Огнеборцы помогли выбраться из горящего здания Оперативно прибывшие огнеборцы спасли 27-летнего мужчину и 48-летнюю женщину. В этот же день горело бесхохное строение в Беловском районе. Вместе с профессиональными огнеборцами в ликвидации загорания участвовали добровольцы Рудавского сельсовета, прибывшие на место с первичными средствами пожаротушения.