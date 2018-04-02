Служителей храмов проконсультировали по вопросам пожарной безопасности

Фото: архив

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям провели профилактические беседы с сотрудниками храмов в преддверии пасхальных богослужений, которые пройдут в ночь на 8 апреля. Об этом 2 апреля сообщили пресс-службе Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по Троицкому и Новомосковскому административным округам.

Инспекторы МЧС разъяснили работникам церкви, как правильно пользоваться огнетушителями. Особое внимание уделили путям эвакуации из здания, наличию и исправности первичных средств пожаротушения. Кроме того, сотрудники МЧС провели инструктажи по требованиям пожарной безопасности в церквях.

В том числе профилактическая беседа была проведена с сотрудниками Храма святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы в Щербинке.

В этом году Пасхальные богослужения пройдут в 59 храмах и церквях на территории ТиНАО.