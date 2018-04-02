Видеоролики с правилами поведения при пожаре увидят пассажиры автобусов Мострансавто в Красногорске

Видеоролики с правилами поведения при пожаре будут транслироваться в автобусах, оборудованных видеомониторами, ГУП Московской области «Мострансавто» в Красногорске , сообщили в пресс-службе предприятия.

«В автобусах ГУП МО «Мострансавто» в Красногорске будут транслироваться видеоролики, напоминающие, как правильно вести себя при пожаре», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект проводится совместно с МЧС Московской области. Цель — напомнить пассажирам правила поведения при возгорании в общественном транспорте и дома, а также подчеркнуть важность соблюдения техники безопасности. Ролики запущены в транспортных средствах, оборудованных видеомониторами.

«Напомним, при пожаре в автобусе необходимо немедленно сообщить об этом водителю, после чего — оперативно, но без паники, покинуть транспортное средство, прикрывая нос и рот тканью, по возможности смочив ее водой», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в случае блокировки дверей следует разбить боковые окна молотком. Также по технике безопасности аварийными выходами считаются люки автобуса. В первую очередь необходимо пропустить детей и пожилых людей. Покинув транспортное средство, пассажирам рекомендуется вызвать пожарную охрану (112) и оказать первую помощь пострадавшим.