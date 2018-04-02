Рабочая группа ГД 4 апреля обсудит перенос кинотеатров на нижние этажи ТЦ

Ранее в СМИ появилась информация, что Госдума уже в текущем году обяжет владельцев торговых центров переносить кинотеатры и детские развлекательные комплексы на нижние этажи. По словам зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, законодательные инициативы по этому вопросу будут сформулированы уже в весеннюю сессию, а к концу года будет завершена работа по нормативно-правовому регулированию. Помимо этого, Выборный отметил, что Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

"Это обсуждали при подготовке заседания рабочей группы, которая была создана по поручению председателя (Госдумы Вячеслава Володина — ред.), касающейся анализа и мониторинга пребывания граждан в местах массового скопления, в том числе в торговых центрах. На мой взгляд, нужно менять стандарты, нормативы, и детские площадки и кинотеатры на верхних этажах. Не выше второго — есть у нас предложение, но можем сделать еще более жестко, чтобы было не выше первого этажа", — заявил РИА Новости Пискарев.

По его словам, это предложение будет обсуждаться в рамках заседания рабочей группы 4 апреля.