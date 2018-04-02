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Курян приглашают на выставку «Юные пожарные»
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Курян приглашают на выставку «Юные пожарные» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В преддверии 30 апреля, Дня пожарной охраны, экспозиция откроется в Военно-историческом музее
По информации регионального ГУ МЧС, гостям выставки представят материалы о юных пожарных и бойцах местной противовоздушной обороны, боевую экипировку и инструменты.
Движение юных пожарных появилось в начале XX века. К 1912 году оно выросло в мощную организацию, которая насчитывала более 6 тысяч детей. В годы Великой Отечественной войны юные пожарные оказывали неоценимую помощь взрослым. Дежурство на чердаках и крышах во время бомбёжек и тушение зажигательных бомб возлагалось на части Местной противовоздушной обороны.
После войны дело юных пожарных не было забыто. В 1957 году было разработано «Положение о юношеских пожарных дружинах». Их членами могли быть дети в возрасте от 10 до 16 лет. Дружинникам, усвоившим программу, выдавали специальные значки, удостоверения, и допускали к профилактической работе.
В 1990-е годы численность детских юных пожарных дружин по всей стране серьёзно сократилась, но движение сохранилось. В 2008 году на внеочередном съезде ВДПО было принято решение о создании Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юный пожарный». На сегодняшний день в учебных заведениях Курской области создано более 380 дружин.
Сегодня юные пожарные помогают в проведении профилактических мероприятий. Ребята проводят занятия с дошкольниками и младшими школьниками, участвуют в акциях, занимаются пропагандисткой и разъяснительной работой.
Торжественное открытие экспозиции состоится 20 апреля. Ознакомиться с экспонатами можно будет до 20 мая.
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