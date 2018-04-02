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В Курской области прошли пожарные учения на объектах социальной сферы
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В Курской области прошли пожарные учения на объектах социальной сферы 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Проблемных вопросов во время проведения профилактических мероприятий не выявлено
31 марта в Курской области прошли тактико-специальные учения и профилактические мероприятия на объектах здравоохранения, образования и соцзащиты населения. Всего в регионе 103 таких учреждения. В меоприятии приняли участие сотрудники Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Курской области, Противопожарной службы Курской области, 1 отряда ФПС Курской области. ​
Спасател отработали следующие вопросы:
— наличие и исправность систем пожарной автоматики;
— содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов в удовлетворительном состоянии;
— наличие и исправность систем внутреннего противопожарного водопровода и первичных средств пожаротушения;
— наличие резервных источников электропитания;
— наличие у обслуживающего персонала электрических фонарей;
— знание обслуживающим персоналом алгоритма действий в случае возникновения пожара или иной ЧС.
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