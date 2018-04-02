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Миронов: сотрудники госорганов должны отвечать за строительство лично
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Миронов: сотрудники госорганов должны отвечать за строительство лично 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ответственность сотрудников государственных контролирующих органов, выдающих разрешение на строительство и реконструкцию общественных зданий, должна быть персональной, вплоть до уголовной, если их действия привели к гибели людей, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Здание торгового центра было переоборудовано в торговое из производственного.
"Мы считаем, также необходимо усилить ответственность контролирующих органов, которые дают разрешение на строительство, на реконструкцию, на переоборудование тех или иных существующих зданий под другие нужды, прежде всего, вот под такие общественно-посещаемые", — сказал Миронов в понедельник журналистам.
Он заявил, что такие разрешения зачастую выдаются по коррупционной схеме.
"Мы убеждены, что если человек поставил свою подпись, эта подпись — юридически значимый документ. За этой подписью человек должен нести персональную ответственность, включая уголовную, если окажется, что он разрешил то, что на самом деле привело к гибели в конечном итоге людей", — подчеркнул Миронов.
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