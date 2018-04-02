Дети примерили боёвки

На днях детишки познакомились с профессией пожарного-спасателя. Как сообщает региональное управление МЧС, экскурсии для детей в различные пожарные части проводят целый год в рамках Года культуры безопасности.

Так во Владимире школьники и детсадовцы побывали в пожарно-спасательных частях №2 и №53, где познакомились с ремеслом спасателей. МЧСовцы рассказали посетителям об основных правилах поведения в случае возникновения различных чрезвычайных происшествий.

Во время осмотра пожарных частей ребята увидели современное оборудование, на которое поступают сигналы о срабатывании пожарной сигнализации. Сообщается, что детишки с удовольствием посидели в специальных автомобилях и поиграли «в пожарных». Во время забав пожарные рассказывали об элементах боевой одежды: каске, крагах, поясе, шланге, топоре и других предметах.

«Все с большим энтузиазмом примеряли боёвки. Каждый ребёнок усвоил, что следует делать, чтобы не произошёл пожар, как нужно действовать, если всё же попал в беду и как правильно вызвать пожарных», — отметили в МЧС.